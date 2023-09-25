Bağ-Kur düzenlemesinden kimler yararlanamayacak. Düzenlemenin detayları tek tek açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde esnafa erken emeklilik vaadi sonrası milyonlarca küçük esnaf, Bağ-Kur SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan açıklamada Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek.

5 YIL DAHA AZ PRİM ÖDEYEBİLECEK

Gerçek Gündem’in haberine göre, Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT’lileri de ilgilendirecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, prim düzenlemesine bakıldığı zaman Bağ-Kur’luların SSK’lılara oranla emekli olmalarının daha zor olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bağ-Kur’lunun emekli olması için tam olarak 9 bin gün prim yatırması gerekiyor. Eğer 9 bin günün altında prim günü varsa normal şartlar altında o kişi emekli olamıyor. Bu durumda özellikle küçük esnafın primlerinin ödemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Hükümetin ise neredeyse her sene prim yapılandırması ve kolaylıklara rağmen esnaf ve sanatkarların bu borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle EYT’li olmalarına rağmen çok sayıda Bağ-Kur’lunun emekli olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte özellikle esnaf ve sanatkar kesimi için önemli kolaylıklar getirebileceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek diye bekleyen çok sayıda vatandaş bulunmakta. TBMM 1 Ekim’de açılır açılmaz gelecek olan torba yasada, yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı üzere SSK ve Bağ-Kur’la ilgili prim eşitlemesinin gündeme geleceğini öngörüyoruz."

"ESNAF VE SANATKARLA ODALARINA KAYITLI OLANLAR YARARLANACAK"

Bu düzenlemeden tüm Bağ-Kur’luların faydalanamayacağının altını çizen Karakaş, "Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacaktır" dedi.

"BU DÜZENLEMEDEN FAYDALANAMAYACAK"

Karakaş, "Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kulandı.

"BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ 7 BİN 200'E DÜŞECEK"

Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kur’lu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl boyunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir.”

BAĞ-KUR ERKEN EMEKLİ ŞARTLARI

Prim eşitlemesinin olduğu gibi bütün Bağ-Kur’luların emekli olacağıyla ilgili kamuoyuna yanlış bir algı olduğundan bahseden Karakaş, sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları sağlayan Bağ-Kur’luların erken emekli olacağını dile getirdi.

"GERİ ÖDEME ALAMAYACAKLAR"

Karakaş, düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bin 200 prim günü yatıran vatandaşların da geri ödeme alamayacağı bilgisini vererek, "Örneğin 8 bin, 8 bin 500 gibi olanlar 7 bin 200’den fazla olan primlerini geri almaları mümkün değil. SGK uygulamasında primlerin geri alınması ancak ve ancak askerlik borçlanması, yurt borçlanması söz konusu olunca yapılır" değerlendirmesinde bulundu.