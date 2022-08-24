Bağcılar’da aracın üzerine balkon çöktü

Olay Bağcılar Yıldıztepe mahallesi 507. Sokakta meydana geldi.

Sokakta bulunan binanın ikinci kat balkonu tadilat çalışması yapılırken çöktü.

Balkondan kopan molozlar o sırada sokakta park halindeki aracın üzerine düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı görülmezken araç ve balkonda maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde balkondan kopan parçalar bir anda aracın üzerine düşüyor.

O sırada sokakta olan Sabri Saygı “Biz sabah buradaydık.

Biri balkonda çalışma yapıyordu. Adam demirleri sökünce balkon olduğu gibi çöktü.

Allah’tan aşağıda çoluk çocuk yoktu.

Araç vardı sadece onun üzerine düştü” dedi.

(İHA)