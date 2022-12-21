Bağcılar’da doktora saldıran sanık tutuklandı

İHA’nın haberine göre, Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde Doktor Mahmut Doğan’a yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Yasin İ. ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.