Bağcılar’da silah ticareti operasyonu

Kaynak: DHA
Bağcılar’da silah ticareti operasyonu

Bağcılar’da, silah ticareti yapıldığı öğrenilen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 38 fişek ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası yakalanan şüpheli M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Yıldıztepe Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı öğrenilen bir adrese baskın düzenlendi.

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Operasyonda, M.T. isimli şüpheli yakalanırken, adreste gerçekleştirilen aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, bir uzatılmış şarjör, 38 fişek, 3 adet tabancaya ait seri atar mekanizması, bir tabanca namlusu açmada ve namlu değiştirmesinde kullanılan matkap, bir namlu törpülenmesinde kullanılan öğe ve iki adet cep telefonu ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinden sonra M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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