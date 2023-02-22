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Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı

Bağcılar’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 07:34
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Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı

Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, olay Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi.

İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra silahlara sarılan şüpheliler birbirlerine ateş etmeye başladı.

İKİ KİŞİ VURULDU

Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda kurşun isabet eden 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Olayda park halindeki 3 araca da çok sayıda kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vurulurken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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