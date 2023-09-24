Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'un Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir adreste narkotik madde ticareti yapıldığı belirlendi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polisler, narkotik maddelerinin satışa hazır hale getirildiğini ve sokak satıcıları aracılığıyla dağıtıldığını tespit etti. 21 Eylül tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda K.A. (24), M.A.C. (23) ve F.Ş. (23) isimli 3 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 510 gram marihuana, presleme makinesi, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 200 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin narkotik madde ticareti ve kullanımı suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. M.A.C. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, K.A. ve F.Ş. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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