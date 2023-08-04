Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza

Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Fosforlu yelek giymedikleri, kask takmadıkları ve motosikletle kırmızı ışıkta geçtikleri belirlenen birçok kişiye 436 Türk Lirası lira para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Bağdat Caddesi'nde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktasında elektrikli ve yakıtlı motosiklet süren sürücüler tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimde birçok sürücüye fosforlu yelek bulundurmadıklarından, kask takmadıklarından, ehliyet veya ruhsatsız motosiklet kullandıklarından ötürü 436 TL para cezası kesildi. Bağdat Caddesi üzerinde yapılan denetim uygulamasında 32 araç kontrol edilirken, toplamda 8 bin 234 Türk Lirası ceza kesildi.

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"CEZAYA RAZIYIZ"

Reflektörü olmadığı için ceza kesilen Mehmet Demir, "Trafik uygulamasına takıldık, reflektörümüz olmadığı için ceza yedik, cezaya razıyız.

Yalnız bir defalık uyarılmayı hak ediyoruz. Şu anda motorumu bağladılar, şu anda mağduruz. Kadıköy'den Gaziosmanpaşa'ya gideceğim, mağdurum.

436 lira ceza yedim, razıyım ama motorumu verseler bari evime gidebilsem. 40 kilometre yol gideceğim" dedi.

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Trafik denetiminde ceza yiyen İbrahim Ekin, "Ehliyeti olmayan, kaçak geçenlerin yakalanmasından yanayız ama fosforlu yelek olmamasından dolayı motorun bağlanması kötü oldu. Ceza yemeye razıyız ama motorun bağlanması kötü oldu. Beylikdüzü'nde oturuyorum, buradan oraya gitmek çok sıkıntılı" dedi.

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