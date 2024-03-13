Bağdat’a kritik ziyaret! Fidan, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı ile yarın Bağdat'a gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, Türkiye ile Irak arasında yapılan güvenlik odaklı görüşmelerin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenecek müteakip toplantısına katılmak üzere Bağdat'a gidecek.

Yarın Irak'a gidecek heyette, Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Güler, MİT Başkanı Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu bulunacak.

Toplantıda, terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanları başta olmak üzere ikili gündemdeki muhtelif başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması öngörülüyor.