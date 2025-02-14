Bağırsak kanseriyle savaşan süper gıda!

Son yıllarda yapılan pek çok bilimsel çalışma, düzenli yoğurt tüketiminin, sindirim sistemi sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra, kanserle mücadelede de rol oynayabileceğini vurguladı.

Yoğurt, içinde bulunan probiyotikler sayesinde, bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.

Peki, yoğurdun bağırsak kanseri üzerindeki etkileri nedir? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda neler söylüyor? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: YOĞURT VE BAĞIRSAK KANSERİ

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Frank Hu, "Probiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkileri uzun süredir biliniyor. Son çalışmalar, yoğurt gibi probiyotik içeriği yüksek gıdaların bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiler gösterdiğini destekliyor" dedi.

Bir diğer önemli araştırma, 2020 yılında İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yapıldı. Bu araştırmaya göre, haftada en az üç kez yoğurt tüketen kişilerin, bağırsak kanserine yakalanma olasılığı, diğerlerine göre %20 daha düşük çıktı.

Oxford Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Emily Robinson, "Yoğurt gibi fermente gıdalar, bağırsak florasını iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltır. Bu, kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebilir" şeklinde açıklama yaptı.

YOĞURT VE PROBİYOTİKLERİN BAĞIRSAK SAĞLIĞINA ETKİSİ

Yoğurt, içeriğindeki "probiyotikler" adı verilen canlı mikroorganizmalar sayesinde, sindirim sistemine birçok fayda sağlar. Probiyotikler, bağırsak florasını iyileştirir ve zararlı mikropların çoğalmasını engeller. Bağırsaklardaki sağlıklı bakteri dengesinin korunması, kanser gibi hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynar.

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Düzenli yoğurt tüketimi, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve iltihaplanmayı azaltır. Bunun yanı sıra, probiyotiklerin, kansere yol açabilecek genetik değişiklikleri engellemeye yardımcı olabileceği düşünülmekte.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nde beslenme uzmanı olan Dr. Michael Allen, "Probiyotiklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve inflamasyonu azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı. Bağırsak kanserine karşı koruyucu etkileri de bu mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşir" açıklamasında bulundu.

DÜZENLİ YOĞURT TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Bağırsak kanserine karşı sağladığı koruyuculuğun yanı sıra, yoğurt tüketiminin birçok başka faydası da var.

Yoğurt, sindirim sistemini düzenler, kemik sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir.

Yoğurt, ayrıca içerdiği yüksek kalsiyum ve B vitamini sayesinde, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini de azaltır.

Yoğurt, aynı zamanda içerdiği probiyotiklerle, bağırsak florasının dengesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Bunun yanında, yoğurt, içerdiği düşük yağ ve proteinle, kilo kontrolünü destekler ve metabolizmanın düzgün çalışmasına yardımcı olur.

KULLANIM ÖNERİLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, yoğurdu her gün tüketmenin sağlık üzerinde ciddi faydalar sağlayabileceğini vurguladı.

Ancak, yoğurt tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Özellikle şeker ilavesi yapılmış yoğurtlardan kaçınılması gerektiği ifade edilmekte.

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Beslenme uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Şekerli yoğurtlar, sağlığa faydadan çok zarar verebilir. Doğal, şekersiz yoğurtları tercih etmek daha sağlıklıdır" dedi.

Ayrıca, yoğurdun, laktaz enzimi eksikliği olan kişilerde sindirim sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu kişiler için laktozsuz yoğurtlar önerildi.

YOĞURT VE BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİ

Yoğurt, yalnızca lezzetli bir gıda olmanın ötesinde, sağlık açısından önemli faydalar sunan bir süper gıda olarak öne çıktı.

Düzenli olarak yoğurt tüketmek, bağırsak kanseri riskini azaltmada önemli bir adım olabilir. Ancak, yoğurdun tam anlamıyla fayda sağlayabilmesi için doğru şekilde ve doğal formda tüketilmesi gerekmekte.

Beslenme uzmanı Dr. Jennifer Larson, "Bağırsak kanseri gibi ciddi hastalıkların önlenmesi için dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı gerekli. Yoğurt, bu sürecin önemli bir parçası olabilir, ancak sadece yoğurtla değil, genel beslenme alışkanlıklarıyla bu riski azaltabiliriz" açıklamasında bulundu.

Bağırsak kanseriyle mücadelede yoğurdun koruyucu etkileri bilimsel araştırmalarla desteklenmekte olup, bu gıda, sağlık için oldukça önemli bir role sahip.