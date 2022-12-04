﻿Bağırsak temizleyen mucize besinler

KEREVİZ
Mükemmel bir kan temizleyici. Zararlı maddeleri arındırıyor.
KETEN TOHUMU
Esansiyel yağ asitleri ve omega-3 deposu.
SARIMSAK
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini öldürüyor.
ELMA
İçeriğindeki pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırıyor.
LİMON
Mükemmel bir bağırsak arındırıcısı. Karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesini sağlıyor.
SU
Günde 8-10 bardak su tüketmek şart. Dışkının daha kolay dışarı çıkmasını sağlıyor.
PANCAR
Demir ve kalsiyum deposu. Sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığı önlüyor..
LAHANA
Sindirim sistemini temizliyor, toksin atımını destekler.
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