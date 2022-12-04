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Bağırsak temizleyen mucize besinler

Sağlıklı bir vücut için bağırsak sisteminin pırıl pırıl olması gerekiyor. Zira bağırsaklar iyi çalışmazsa birçok tehlikeli hastalığı da beraberinde getiriyor. Peki, bağırsaklarımız için en yararlı besinler hangisi?. İşte o besinler…

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:21
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Bağırsak temizleyen besinler

Bağırsak temizleyen mucize besinler
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KEREVİZ
Mükemmel bir kan temizleyici. Zararlı maddeleri arındırıyor.

KETEN TOHUMU
Esansiyel yağ asitleri ve omega-3 deposu.

SARIMSAK
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini öldürüyor.

ELMA
İçeriğindeki pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırıyor.

LİMON
Mükemmel bir bağırsak arındırıcısı. Karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesini sağlıyor.

SU
Günde 8-10 bardak su tüketmek şart. Dışkının daha kolay dışarı çıkmasını sağlıyor.

PANCAR
Demir ve kalsiyum deposu. Sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığı önlüyor..

LAHANA
Sindirim sistemini temizliyor, toksin atımını destekler.

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