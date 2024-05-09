UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber. Okan Buruk yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Galatasaray, Sparta Prag’a konuk olduğu maçta 4-1’lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Karşılaşmanın ardından UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a sportmenliğe aykırılı davranışları nedeniyle iki maçlık men cezası vermişti.

UEFA, yapılan itirazları değerlendirdikten sonra, Okan Buruk’a verilen iki maçlık men cezasını onayladığını resmi olarak açıkladı. Aynı maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan’ın bir maçlık cezasının da onaylandığı bildirildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan’a, maç sırasında gerçekleşen bir saldırı nedeniyle üç maç men cezası verilmişti. UEFA, yapılan itirazın reddedildiğini ve cezanın kesinleştiğini duyurdu.