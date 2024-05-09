İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi

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İsrail ile ticaret yeniden mi başladı? Bakanlıktan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile olan ihracat yasağının esnetildiği iddialarını yalanladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’in Türkiye'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaların çoğunu kaldırdığını öne sürmesi üzerine, Ticaret Bakanlığı Katz'ın iddiasına cevap verdi. Yapılan açıklamada, “İsrail ile ihracatta esneme kesinlikle yok" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaret kısıtlamalarının birçoğunun kaldırıldığını ileri sürmesi üzerine, Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsrail ihracat yasağı ve Kızıldeniz Süveyş Kanalı krizi nedeniyle dahilde ve hariçte işleme belgeleri ve ihracat kredilerinde belirli bir süre içerisinde ihracatlarını kapatmak zorunda olan firmalara mücbir sebep süre uzatımı getirildi.” ifadelerine yer verilirken, İsrail ile ihracatta esnemenin olmadığını ve söz konusu belgeyi kapatabilmek için ek sürede başka ülkeye ihracatın yapılabileceği belirtildi.

shutterstock-721673605-1-001.jpg“AÇIKLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’da, Yisrael Katz’ın iddiasına cevap verdi ve Katz’ın iddialarının "kesinlikle hayal ürünü" olduğunu, gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

İsrail ile ticaret noktasında, hükümet olarak aldıkları kararın arkasında olduklarını ve bu kararın halen geçerliliğini koruduğunu belirten Bolat, “İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-09-165710.pngTicaret Bakanlığı, 9 Nisan'da gerçekleştirdiği açıklamada, 54 ürün grubunda İsrail ile olan ihracatın kısıtlandığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı ticaret alanında atılması gereken adımların atıldığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminden vazgeçildiğini ve "kapının kapandığını" ifade etmişti.

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