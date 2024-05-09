TFF'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber

Kaynak: AA / İHA
TFF'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama;

“Beşiktaş Kulübü’nün 07.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fatih Karagümrük Kulübü’nün 08.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü’nün 08.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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