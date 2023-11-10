Bağırsaklar nasıl temizlenir

İşte bağırsakları temizleyen 8 mucize ürün

KAYNAK: Haber Merkezi
Bağırsaklar nasıl temizlenir

Bağırsaklar temizlenmediklerinde kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım sistemi hastalıklarına yol açabiliyor. Bağırsakları temizlemek söz konusu olduğunda ise en iyi ilaç yiyeceklerdir.

İşte bağırsakları temizleyen 8 mucize besin;

Sarımsak

Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini ve virüsleri temizler. Ayrıca damarlarda zararlı maddelerin birikmesini önler ve kanser hücrelerini etkisiz hale getirir.

Elma

İçeriğinde bulunan pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırmaya ve bağırsakları temizlemeye yardımcı olur.

Pancar

Pancar tam bir demir ve kalsiyum deposu. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önler.

Lahana

Antioksidan özelliğe sahip lahana, sindirim sistemini temizler ve vücuttan toksin atımını destekler.

Kereviz

Kereviz mükemmel bir kan temizleyici olarak bilinir. Vücuttaki zararlı maddeleri arındırmak için idealdir.

Keten tohumu ve keten tohumu yağı

Esansiyel yağ asitleri ve omega-3 deposu keten tohumu ve keten tohumu yağı, vücuttaki birçok temizlik fonksiyonuna fayda sağlar.

Limon

Mükemmel bir bağırsak arındırıcısı olan limon, aynı zamanda C vitamininin en zengin kaynağı. Karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesine de yardımcı olur.

Su

Vücuttan zararlı maddeleri atmanın en etkili yolu; tabii ki bol bol su tüketmekten geçiyor. Her gün 8-10 bardak su tüketmek, bağırsakları temizler ve dışkının daha kolay dışarı boşalmasını sağlar.

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