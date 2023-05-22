Bağırsakları anında temizleyen besinler hangileri

İşte bağırsakları temizleyen ve gün içinde rahatça gezmenizi sağlayacak o besinler…

Bağırsakları anında temizleyen besinler hangileri

Bağırsaklar temizlenmediklerinde kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım sistemi hastalıklarına yol açıyor. O organımızı en sağlıklı biçimde korumak ise yine besinlerden geçiyor. İşte bağırsakları anında temizleyen ve vücudunuzu rahatlatan o besinler ve faydaları…

PANCAR
Pancar tam bir demir ve kalsiyum deposudur. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önlüyor

LAHANA
Antioksidan özelliğe sahip lahana, vücuttan toksin atımını destekliyor.

KEREVİZ
Kereviz mükemmel bir kan temizleyicidir. Vücuttaki zararlı maddeleri arındırmak için en ideal besindir.

KETEN TOHUMU
Yağ asitleri ve omega-3 deposu keten tohumu ve keten tohumu yağı, vücuttaki birçok temizlik görevini üsteliniyor.

SARIMSAK
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini ve virüsleri yok ediyor ve damarlarda zararlı maddelerin birikmesini önlüyor.

ELMA
İçeriğinde bulunan pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırmaya ve bağırsakları temizlemeye yardımcı oluyor.

LİMON
Bağırsak arındırıcısı olan limon, aynı zamanda C vitamininin en zengin kaynağı. karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesine de yardımcı oluyor.

SU
Zararlı maddeleri atmanın en etkili yolu; tabii ki bolca su tüketmekten. Her gün 9-10 bardak su tüketmek, bağırsakları temizliyor

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