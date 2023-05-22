Bağırsakları anında temizleyen besinler hangileri

Bağırsaklar temizlenmediklerinde kalp, kanser, sindirim, sinir ve dolaşım sistemi hastalıklarına yol açıyor. O organımızı en sağlıklı biçimde korumak ise yine besinlerden geçiyor. İşte bağırsakları anında temizleyen ve vücudunuzu rahatlatan o besinler ve faydaları…



PANCAR

Pancar tam bir demir ve kalsiyum deposudur. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır, bağırsak ve karaciğeri temizleyerek kabızlığı önlüyor

LAHANA

Antioksidan özelliğe sahip lahana, vücuttan toksin atımını destekliyor.

KEREVİZ

Kereviz mükemmel bir kan temizleyicidir. Vücuttaki zararlı maddeleri arındırmak için en ideal besindir.

KETEN TOHUMU

Yağ asitleri ve omega-3 deposu keten tohumu ve keten tohumu yağı, vücuttaki birçok temizlik görevini üsteliniyor.

SARIMSAK

Bağırsaklardaki zararlı bakterileri, bağırsak parazitlerini ve virüsleri yok ediyor ve damarlarda zararlı maddelerin birikmesini önlüyor.

ELMA

İçeriğinde bulunan pektin maddesi toksin oluşumunu ortadan kaldırmaya ve bağırsakları temizlemeye yardımcı oluyor.

LİMON

Bağırsak arındırıcısı olan limon, aynı zamanda C vitamininin en zengin kaynağı. karaciğerdeki zararlı kimyasalların temizlenmesine de yardımcı oluyor.

SU

Zararlı maddeleri atmanın en etkili yolu; tabii ki bolca su tüketmekten. Her gün 9-10 bardak su tüketmek, bağırsakları temizliyor

