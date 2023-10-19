Bağışıklığa ve sindirime birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Çok az bilinen yararları olan aslan kuyruğu otunun bağışıklığa ve sindirime birebir iyi gelmesi dikkat çekti.

Bağışıklığa ve sindirime birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Aslan kuyruğu otu; Bağışıklık sistemini desteklemesi ve sindirimi iyileştirmesiyle biliniyor.

ASLAN KUYRUĞU OTU NEDİR?

Aslan Kuyruğu otu ya da anaç otu (motherwort), yer pırasası; küçük pembe çiçekleri ve büyük yeşil yaprakları ile ayırt edilebilen, çok yıllık bir bitki. Ülkemizde de yaygın yayılım gösteren bitki nane ailesinin bir üyesi olmasıyla biliniyor.

ASLAN KUYRUĞU OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Bağışıklık sistemini desteklemek ve sindirimi iyileştirmek.

-Gözlere iyi geliyor

-Tümör gelişimini durdurur-Aslan kuyruğu; çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki.

-Dolaşımı iyileştirerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını desteklemek,

-Vücuttaki iltihabı ve ağrıyı azaltmak,

-Kaygıyı azaltmak ve gevşemeyi teşvik etmek,

-Adet döngülerini düzenlemek ve adet sancılarını gidermek,

ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı sıcak suyun içerisinde yaklaşık olarak 2- 4 gram aslan kuyruğu bitkisinde ilave edin ve demlenmeye bırakın. Hazırladığınız bu çaydan günde 3 defa yemeklerden önce için. Çayı her zaman taze olarak hazırlayın.

HAMİLELER KULLANMASIN

Aslan Kuyruğu bitkisinin gebeler için kullanımı uygun değildir. Kasılmalara sebep olacağından kullanımı tavsiye edilmemektedir. Emziren kadınlar üzerinde henüz yapılan bir araştırma yoktur. Bu sebeple emziren kadınlarında kullanmaktan kaçınması tavsiye edilir.

İlgili Haberler
Maya otu eklem ağrılarına iyi geliyor
Maya otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber Sağlık
Tuvalete telefonla gidenlere kötü haber
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu Gündem
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına mevlitli kutlama. Program posterle duyuruldu
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Darende'de ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı Spor
Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak Gündem
Tüm yurt kışa hazırlanırken Eskişehir yaz'ı yaşayacak
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan şirketler TMSF’ye geçti. Otomotivden inşaata tarımdan gıdaya 31 şirketin listesi yayınlandı Gündem
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında el konulan şirketler TMSF’ye geçti. Otomotivden inşaata tarımdan gıdaya 31 şirketin listesi yayınlandı