Bağışıklığa ve sindirime birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Aslan kuyruğu otu; Bağışıklık sistemini desteklemesi ve sindirimi iyileştirmesiyle biliniyor.

ASLAN KUYRUĞU OTU NEDİR?

Aslan Kuyruğu otu ya da anaç otu (motherwort), yer pırasası; küçük pembe çiçekleri ve büyük yeşil yaprakları ile ayırt edilebilen, çok yıllık bir bitki. Ülkemizde de yaygın yayılım gösteren bitki nane ailesinin bir üyesi olmasıyla biliniyor.

ASLAN KUYRUĞU OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Bağışıklık sistemini desteklemek ve sindirimi iyileştirmek.

-Gözlere iyi geliyor

-Tümör gelişimini durdurur-Aslan kuyruğu; çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki.

-Dolaşımı iyileştirerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığını desteklemek,

-Vücuttaki iltihabı ve ağrıyı azaltmak,

-Kaygıyı azaltmak ve gevşemeyi teşvik etmek,

-Adet döngülerini düzenlemek ve adet sancılarını gidermek,

ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı sıcak suyun içerisinde yaklaşık olarak 2- 4 gram aslan kuyruğu bitkisinde ilave edin ve demlenmeye bırakın. Hazırladığınız bu çaydan günde 3 defa yemeklerden önce için. Çayı her zaman taze olarak hazırlayın.

HAMİLELER KULLANMASIN

Aslan Kuyruğu bitkisinin gebeler için kullanımı uygun değildir. Kasılmalara sebep olacağından kullanımı tavsiye edilmemektedir. Emziren kadınlar üzerinde henüz yapılan bir araştırma yoktur. Bu sebeple emziren kadınlarında kullanmaktan kaçınması tavsiye edilir.