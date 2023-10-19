Maya otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası mide ağrılarına iyi gelen maya otu dikkat çekti.

Maya otuyla ilgili detaylar…

MAYA OTU NEDİR?

Kendirgiller familyasından; yurdumuzda da yetişen tırmanıcı gövdeli, çok yıllık bir otsu bitkidir.

Gövde ince ve serttir. Yaprakları uzun saplıdır. Kullanılan kısımları dişi çiçek durumları, çiçekler üzerinde bulunan salgı tüyleri ve köküdür. Çiçeklerin terkibinde uçucu yağ, acı maddeler, reçineler, tanen gibi maddeler vardır.

MAYA OTUNUN FAYDALARI

- Vücudu kuvvetlendirir.

-Sinirleri yatıştırır.

-Uyku verir.

-Şehveti azaltır.

-İdrar söktürür.

-Kanı temizler.

-İştah açar.

-Mide ağrılarını giderir.

-Romatizma ve böbrek taşlarının sebep olduğu şikayetleri giderir.

-Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Kansere karşı koruyucu bileşenler içerir

-Eklem ağrılarını azaltır

MAYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bira imalinde kullanılır. Otu kürü yapılarak saç ve cilt üzerine uygulanabilmesi mümkün olan bir bitki türü olup, çayı formunda da tüketilmektedir.

Otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunun 1 bardak kaynar suya atılıp, 10 dakika süre ile demlenmesi ile kolayca hazırlanabilir. Aç karnına tüketilmesi durumunda daha hızlı etki gösterir. Keskin kokuya sahip olması nedeni ile içerisine bal katılarak da tüketilebilen çayın, hormonlar üzerindeki etkisi sebebi ile günlük kullanım miktarı 1 bardağı geçmemelidir.

Bir aylık kullanımdan sonra bir müddet kullanılmaması ve kullanıma ara verilmesi gerekir. Göğüs büyütmek için de kullanılabilen bitkinin, krem olarak kullanılabilmesi için kaynatıldıktan sonra öğütülmesi gerekir. Vücuda uygulanabilen bir kremle karıştırılarak kullanımı sağlanabilir ve tehlikeye neden olmaması için uygulandığı alanda uzun süre bekletilmesinden kaçınılmalıdır.