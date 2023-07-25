Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

İşte lor peynirinin az bilinen faydaları...

Bağışıklık sistemini zımba gibi yapıyor

Edtiör: Naim Arıoğlu

Genellikle inek sütünden üretilen ve mide dostu olan lor peyniri, yumurtadan daha zengin besin değerine sahip olmasıyla biliniyor. Öyle ki yumurtaya alerjisi olanlar lor peyniri tüketerek, yumurtanın içeriğindeki sağlıklı bileşenlerden geri kalmıyor.

Kahvaltı sofralarından eksik etmediğimiz ve böreklerde de kullandığımız lor peyniri, özellikle tansiyon hastaları, yumurtaya alerjisi olan kişiler için favori peynir türleri arasında yer alıyor. Yumurtadan on kat daha faydalı olduğu bilinen lor peyniri, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu kansere karşı koruyor.

Lor peynirinin faydaları insanlar tarafından çok bilinmiyor ancak düzenli tüketildiği takdirde vücuda resmen şifa bombalıyor. ABD'li sağlık bilgileri sağlayıcısı Pure Pasture Farms Store, lor peynirinin kemikleri ve dişleri güçlendirdiğini yazdı. Lor peyniri, vücudun kalsiyumu dağıtmasına ve emmesine yardımcı olmak için gereken B vitamini barındırıyor.

Anti-kanser özelliğe sahip olan lor peyniri, yüksek protein miktarı ve düşük kalorisi nedeniyle kilo verme sürecinde de iyi bir yardımcı görevi görüyor.

Bol miktarda potasyum sağlayarak vücut sıvısının dengelenmesini sağlayan lor peyniri, çok fazla sodyum içermemesi nedeniyle kan şekeri seviyelerini düzenlemeye katkı sağlıyor.

Fosfor, çinko, A vitamini, B12 vitamini gibi içeriklere sahip olan lor peyniri, süzme peynir ve sütte bulunan birçok hayati besini de içeriyor.Lor peyniri inek peynirinin suyundan yapılmaktadır. Buna rağmen antijenik proteinleri içermemektedir.

Lor içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunman çok değerli bir protein daha içermektedir. Bu da serum proteindir. Bunun biyolojik değeri de oldukça yüksektir.

Lor peyniri 100 gramında 700 mg kalsiyum içermektedir. Mineral ve vitamin yönünden zengin olan lor peyniri diyet ve spor yapan kişilere de şiddetle tavsiye edilmektedir.

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