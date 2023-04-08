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Uzmanı uyardı: Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat edilmeli

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Bulur, “Göz hassasiyeti olanların bahar aylarından itibaren ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Sıcak ve güneşli havalarda gözlerde kuruluk görülebileceği için bu durum da alerjiye bağlı semptomların şiddetlenmesine yol açabilir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:29
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Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat edilmeli

Uzmanı uyardı: Bahar aylarında göz alerjilerine dikkat edilmeli
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DHA’nın haberine göre; Dr. Burçin Bulur, bahar aylarında en sık karşılaşılan göz rahatsızlıklarının göz alerjileri olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

“Gözlerde kızarıklık, sulanma ve en önemlisi de kaşıntı görülür. Hastalar bu şikâyetleri genellikle nisan ve temmuz ayları arasında havada uçuşan polenler ve güneşin yoğun olduğu günlerde yaşadıklarını ifade ederler. Göz hassasiyeti olanların bahar aylarından itibaren ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. Havaların ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının daha etkin rol oynaması ile gözlerde kurulukta artacaktır. Sıcak ve güneşli havalarda gözlerde kuruluk görülebileceği için bu durum da alerjiye bağlı semptomların şiddetlenmesine yol açabilir. Kuru göze giren alerjenler, göz yüzeyine daha uzun süre kalabiliyor. Bu da kızarıklık ve batma gibi şikâyetlerde artışlara neden oluyor”

‘GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI’

Güneşe çıplak gözle bakılmaması noktasında da uyarılarda bulunan Dr. Bulur, şunları dile getirdi:

“Güneşin ultraviyole ışınları gözün merceğine ve retina tabakasına özellikle sarı nokta olarak bilinen makula bölgesine zarar vererek görmede kalıcı bozulmalara neden olabilir. Güneşin zararlı ışınlarıyla gelen şikayetlerden korunmak ve baharda polenlerin etkilerini azaltmak için yapılabilecek en doğru şey, güneş gözlüğü kullanmaktır. Gözlükler mutlaka optisyenlerden alınmalıdır. Sahte kalitesiz güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını filtrelemez, ancak gölge oluşturur. Bu da göz bebeğini kurutur ve göze daha fazla zararlı ışınların girmesine neden olur. Ayrıca havaların yavaş yavaş ısınmasıyla havuz, deniz sezonu da açılıyor. Tuzlu ve klorlu sulara lens ile girmek göz sağlığını büyük riske atıyor. Denize ya da havuza kontakt lens ile girilmesi uygun değildir. Kontakt lensler yapısı itibari ile su emen özelliktedir. Havuzda ve denizde bulunması muhtemel mikropları da su ile emerek göze yerleşmesine ve gözde ciddi enfeksiyonlar oluşmasına neden olacaktır.”
 

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