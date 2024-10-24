Bahar dizisinde flaş ayrılık!

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi geçen sezon gibi bu sezon da reyting şampiyonluğu sürüyor.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin senaryosuna bu sezon dengeleri değiştirmesi için başhekim Süreyya Biçer karakteri eklenmişti.

Başarılı oyuncu Büşra Pekin’in hayat verdiği karakterle ilgili kulislerden sızan bilgiye göre flaş bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Başhekim Süreyya’nın diziye önümüzdeki hafta veda edeceği öğrenildi. Geçen haftalarda dekoltesi de tartışma yaratan Süreyya karakterinin erken vedasının nedeni olarak kulislerde karakterin hikâyesinin planlandığı gibi ilerleyememesi bilgisi dolaşıyor.