Demet Evgar küfür mü etti? Bahar dizisi karıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Evgar küfür mü etti? Bahar dizisi karıştı

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisiyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demet Evgar, set çalışanlarına kötü davranıp küfretti.

Son dönemin fenomen dizilerinden 'Bahar', her bölümüyle damga vurmaya devam ediyor.

Dizi 16. bölümüyle sezon arası verecek.

Aramızda Kalmasın programında, Bahar dizisi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Söylenenlere göre, Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde kendisine sahnenin süresi ile ilgili sette soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü bir konuşma yaptı.

Yönetmen resti çekti. Asistan durumu, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a bildirdi. Yönetmen, ekibine hiç kimsenin hiçbir suretle saygısızlık yapamayacağını söyleyerek seti paydos etti.

Demet Evgar'a özür diletildi. Yönetmen, Demet Evgar'ın özür dilemediği takdirde sete geri dönmeyeceklerini de belirtti.

Bu durum karşısında Demet Evgar'ın da ağlayarak ve af dileyerek durumu düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

Müge Dağıstanlı, dışarıya sızan konuşmalar ve iddialar diyerek şunları anlattı:

"Bu sorun şubattan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi.' Bu sebeplerden dolayı sette huzursuzluk başladığı iddia edildi."

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