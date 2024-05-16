Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor

Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor
Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı'nın Gündoğdu köyünde Mayıs ayında yağan lapa lapa kar yağışı köydeki yaşamı olumsuz etkiledi. Yurdun batısında çiçekler açarken doğusu hala kar esareti altında.
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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 1

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde Mayıs ayının ortasında gerçekleşen beklenmedik kar yağışı köy sakinlerini şaşırttı.

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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 2

Batı illerinde baharın tüm güzellikleriyle devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bir dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa döndü.

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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 3

Akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar, köyü beyaz bir örtüyle kapladı. Köy sakinleri, bahar mevsiminde kar yağışı ile karşılaşmanın şaşkınlığı içinde olduklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.

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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 4

Köy Muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada, Gündoğdu köyünde zaman zaman kar yağışının görüldüğünü ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa yaşandığını ifade etti.

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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 5

Bu beklenmedik hava olayı, köyde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çiftçiler, ekinlerinin ve meyve ağaçlarının zarar görmesinden endişe duydu.

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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 6
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Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor 7
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