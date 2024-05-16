Bahar geldi ama orası kıştan kurtulmuyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde Mayıs ayının ortasında gerçekleşen beklenmedik kar yağışı köy sakinlerini şaşırttı.
Batı illerinde baharın tüm güzellikleriyle devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bir dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa döndü.
Akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar, köyü beyaz bir örtüyle kapladı. Köy sakinleri, bahar mevsiminde kar yağışı ile karşılaşmanın şaşkınlığı içinde olduklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.
Köy Muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada, Gündoğdu köyünde zaman zaman kar yağışının görüldüğünü ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa yaşandığını ifade etti.
Bu beklenmedik hava olayı, köyde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çiftçiler, ekinlerinin ve meyve ağaçlarının zarar görmesinden endişe duydu.