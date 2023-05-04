Baharda alerjisinin cilde zararlarını uzmanı açıkladı

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, bahar aylarında en sık rastlanan cilt hastalıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baharda alerjisinin cilde zararlarını uzmanı açıkladı

DHA’nın haberine göre; Baharın gelmesiyle birlikte bazı cilt hastalıklarda artış görüldüğünü söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, “Bahar aylarında polenler havada yoğun olarak bulunuyor. Bu da özellikle alerjiye genetik yatkınlığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor” sözlerini kullandı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bahar aylarında cilt sağlığını korumak için alınabilecek önlemlere de değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, “Polen alerjisi olanlar, polen yoğunluğunun arttığı saatlerde dışarıda olmamaya özen gösterilmeli hatta evi havalandırma işi de o saatlerde yapılmamalı. Çamaşırlar dışarıya asılmamalı. Dışarıdan geldikten sonra duş alınmalıdır” dedi.

“ÜRTİKER”

"Halk arasında ‘kurdeşen’ olarak da bilinen ‘ürtiker’ en sık rastlanan cilt hastalıklarından biridir" diyen Bozkurt, "Baharda polenlerin artması ürtikere neden olabilir. Ürtiker; ciltte kızarıklık, şişlik ve kaşıntıya neden olur. Göz kapakları ve dudaklarda şişme, deride şiddetli kaşıntı, vücudun birçok yerinde hatta tüm vücutta ten renginde veya kırmızı renkte kabarıklık ürtikerin en çok görülen belirtileridir. Şikâyetler genellikle geceleri artar" açıklamasında bulundu.

“EGZEMA”

Bahar aylarının alerji problemi olan kişiler için genellikle zor geçtiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ada Bozkurt, "Tahrişe bağlı (irritan), kuruluk nedenli egzema genellikle kış aylarında artış gösterir fakat alerjik egzema bahar aylarında da görülmektedir. Bebek ve çocuklarda yüz, boyun, kollar ve bacakların dış yüzünde oluşur. Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde ise dirseklerin iç yüzü ve dizlerin arkasında ve gövdede kuruluk şeklinde kendini gösterir. Kronikleştikçe deride kalınlaşma ve iltihaplı yaralar oluşur. En önemli belirtisi kaşıntıdır" ifadelerini kullandı.

“GÜNEŞ LEKELERİ”

Baharın gelmesiyle güneş ışınlarının zararlı etkilerinin de artış gösterdiğini söyleyen Bozkurt, "Güneş lekeleri vücudun güneşe maruz kalan birçok yerinde oluşabilir. Bu lekelerin oluşumundan korunmak için düzenli olarak cilt yapısı ile uyumlu güneş koruyucular kullanılmalıdır. Daha önceden oluşmuş güneş lekeleri için de doktor kontrolünde kimyasal peeling gibi işlemlerden faydalanılabilir" dedi.

“MANTAR”

"Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte artan nem oranı, bazı bulaşıcı cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor" diyen Bozkurt şu bilgileri paylaştı:

"Bu nedenle özellikle ayaklarda oluşabilecek mantar enfeksiyonlarını önlemek için hava geçirgenliği olan ayakkabılar ve pamuklu çoraplar tercih edilmeli. Cilt temizliğine önem verilmeli ve ortak kıyafet, ayakkabı, terlik kullanımından kaçınılmalı. Terlemeyi önleyecek pamuklu giysiler tercih edilmeli.”

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