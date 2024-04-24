Uzmanlardan bahar nezlesiyle ilgili kritik uyarılar

Hatice Özen
Uzmanlardan bahar nezlesiyle ilgili kritik uyarılar
Uzmanlar, “Bahar nezlesinin kalıcı zararı yok, fazla ilaç ve antibiyotikten kaçının” diyerek uyarılarda bulundu.

Bahar ayları ile birlikte bitkilerin oluşturduğu polenler nedeniyle insanların hastanelere ‘alerji’ şikayetiyle başvuruları arttı. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluştu.

Bu süreçte uzmanlardan açıklamalar geldi.

Dr. Bişar Sezgin, “Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, 'saman nezlesi' diye de bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda, fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit (saman nezlesi), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Burun tıkanıklığı

- Hapşırma nöbetleri

- Sulu burun akıntısı

- Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit)

- Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı

- Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması

- Koku ve tat duyularında azalma

- Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi

- Yorgunluk

- Algılama güçlüğü

- Uyku bozukluğu

- Damakta ve gırtlakta kaşıntı

- Öksürük ve baş ağrısı görülebilir

BAHAR ALERJİSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir.

Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır

Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir.

A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır.

Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır.

İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.

İlgili Haberler
Bahar alerjisine bitkilerle çözüm
Uzmanı bahar alerjisinin en önemli tedavi yöntemini açıkladı
Bahar nezlesi göz alerjisini tetikliyor mu?
Baharda alerjisinin cilde zararlarını uzmanı açıkladı
Son Haberler
Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı
Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk Gündem
Tramvay hattında ölümle burun buruna yolculuk
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar Magazin
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam Siyaset
Özgür Özel Erdoğan'a göz kırptı: Sayın Erdoğan’ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat! Bunu yapmayanlar dairesini çok ucuza kaybeder
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı Spor
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak Teknoloji
TikTok kullanıcılarına kötü haber. Ya satılacak ya yasaklanacak