Uzmanlardan bahar nezlesiyle ilgili kritik uyarılar

Bahar ayları ile birlikte bitkilerin oluşturduğu polenler nedeniyle insanların hastanelere ‘alerji’ şikayetiyle başvuruları arttı. Acil polikliniklerinde yoğunluk oluştu.

Bu süreçte uzmanlardan açıklamalar geldi.

Dr. Bişar Sezgin, “Bahar nezlesi, daha çok alerjik rinit dediğimiz, 'saman nezlesi' diye de bilinen iyi huylu bir alerjik durumdur. Genel olarak kötü sonuçlanmaz, uzun süre insanları rahatsız eden bir rahatsızlıktır. Bahar nezlesi gibi insan sağlığına kalıcı zarar verme ihtimali oldukça düşük hastalıklarda, fazla ilaç ve antibiyotik kullanılmasından kaçınılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit (saman nezlesi), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Burun tıkanıklığı

- Hapşırma nöbetleri

- Sulu burun akıntısı

- Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit)

- Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı

- Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması

- Koku ve tat duyularında azalma

- Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi

- Yorgunluk

- Algılama güçlüğü

- Uyku bozukluğu

- Damakta ve gırtlakta kaşıntı

- Öksürük ve baş ağrısı görülebilir

BAHAR ALERJİSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alerjik rinit (bahar alerjisi) uzun süren hasta hekim ilişkisi ve sabır gerektiren bir tedavidir.

Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır

Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir.

A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır.

Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır.

İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.