Bahçede otururken Suriye'den gelen mermiyle vuruldu

Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte bahçede oturan İbrahim Bakır, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bahçede otururken Suriye'den gelen mermiyle vuruldu

Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle birlikte bahçede oturan İbrahim Bakır, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun merminin eline isabet etmesi sonucu yaralandı. Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı.

"SURİYE TARAFINDAN ÇATIŞMA SESLERİ GELDİ"

Olayın nasıl yaşandığını anlatan İbrahim Bakır, "Suriye tarafından çatışma sesleri geldi. Yemek sofrasındaydım, baktım birdenbire kanama oldu. Hissetmedim, sonradan kanama oldu, hastanede gözlerimi açtım. Ailemle birlikte yemek yiyorduk, misafirlerim de vardı. Su içmek için elimi kaldırdım. Bir baktım kanama var. Suriye tarafından geldi” diye konuştu.

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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