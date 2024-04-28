Fenerbahçe'nin eski yıldızı maç başı 400 TL kazanıyor

Papiss Cisse, Süper Lig'de Alanyaspor ile parladığı ve 2019-2020 sezonunda Sörloth ile gol krallığı için yarıştığı günlerden sonra yeniden gündemde.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı şu anda amatör futbol sahalarında 400 TL karşılığında forma giyiyor.

Premier Lig'in Newcastle United takımına 2012 yılında 12 milyon Euro'ya transfer olan ve Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Cisse, İngiltere'de eski Premier Lig oyuncularıyla birlikte halı sahalarda boy gösteriyor.

Oyuncuların, futbol oynamak için sahayı kiralamak zorunda kaldıkları bu sistemde, her biri maç başına 10 sterlin (yaklaşık 400 TL) ödüyorlar.

Bu sistemde, mağlup olan takımın saha kirasını ödüyor.

Cisse'nin birlikte oynadığı eski yıldızlar arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson, John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse gibi isimler yer alıyor.

Cisse, Alanyaspor ile çıktığı 32 lig maçında 22 gol atarak Sörloth ile gol krallığı için mücadele etmiş ve 38 yaşında kulüpsüz kaldıktan sonra bir sonraki sezon Fenerbahçe ile anlaşmıştı.