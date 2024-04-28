Fenerbahçe'nin eski yıldızı maç başı 400 TL kazanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı maç başı 400 TL kazanıyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Pappis Cisse'nin son hali görenleri hayrete düşürdü.

Papiss Cisse, Süper Lig'de Alanyaspor ile parladığı ve 2019-2020 sezonunda Sörloth ile gol krallığı için yarıştığı günlerden sonra yeniden gündemde.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı şu anda amatör futbol sahalarında 400 TL karşılığında forma giyiyor.

Premier Lig'in Newcastle United takımına 2012 yılında 12 milyon Euro'ya transfer olan ve Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Cisse, İngiltere'de eski Premier Lig oyuncularıyla birlikte halı sahalarda boy gösteriyor.

Oyuncuların, futbol oynamak için sahayı kiralamak zorunda kaldıkları bu sistemde, her biri maç başına 10 sterlin (yaklaşık 400 TL) ödüyorlar.

Bu sistemde, mağlup olan takımın saha kirasını ödüyor.

f-dfymka4aa7rfu.jpg

Cisse'nin birlikte oynadığı eski yıldızlar arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson, John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse gibi isimler yer alıyor.

Cisse, Alanyaspor ile çıktığı 32 lig maçında 22 gol atarak Sörloth ile gol krallığı için mücadele etmiş ve 38 yaşında kulüpsüz kaldıktan sonra bir sonraki sezon Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

İlgili Haberler
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Icardi ve Muslera Erden Timur'a mesaj yolladı
Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu
Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu
Son Haberler
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı Magazin
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı Gündem
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi Spor
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı Spor
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi Ekonomi
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu Ekonomi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu