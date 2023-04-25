Bahçeli: Bunun adı muhalefet despotluğu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Niğde'de "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitingde kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

HÜKÜMET SİSTEMİ İLE REJİMİ BİRBİRİNE KARIŞTIRDILAR: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin doğruluş müjdesiydi. Siyasi muhalefet, dış bağlantılı sipariş ile yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez olsa hayır çıkmadı. Tek adam rejimi dediler, hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, diktatörlük var dediler. Yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüsün adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim. Bunları daha nasıl tarif edelim.

KILIÇDAROĞLU BOŞUNA UĞRAŞMASIN: Soruyorum. Seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Niğde adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin.

CHP’YE OY VEREN VATANDAŞLARIM BU ZİLLETE HAYIR DEMELİDİR: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’yla aynı yolu yürümesine Niğde nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarını Kılıçdaroğlu’nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğini duydunuz mu? CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye’deki varlığına karşıdır. Mavi vatandaki egemenlik mücadelemize karşıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya baktıkları yer başkent Ankara değil Washington, Brüksel, Londra’dır. CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP’ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti’ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır.

BİDEN’IN İFTİRASINI REDDEDİYOR, TÜM GÜCÜMLE KINIYORUM: Kılıçdaroğlu’nun sırtını yaslayıp ağzının içine baktığı ABD Başkanı Biden 1915 olayları münasebetiyle bir kez daha milletimizi suçlamaya, tarihimizi kötülemeye kalkışmıştır. Biden’ın iftirasını reddediyor, tüm gücümle kınıyorum. ABD Başkanı lobilerin oyuncağı, diasporanın esiridir. Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray’a çöreklenmiş zulüm bekçileriyledir. Biden’in tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kâğıt parçasından ibarettir.

KILIÇDAROĞLU’NA NİĞDE’DEN SORUYORUM: CHP ile İYİ Parti Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vaat eden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el eledir, kol koladır, yanak yanağıdır. HDP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir. PKK/YPG ile aynı kundağa sarılan, Irak’ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talabani Kılıçdaroğlu’ya umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu’na Niğde’den soruyorum, biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum: HDP’ye ne vaat ettin, hangi güvenceleri paylaştın?

GAYEMİZ, CUMHUR İTTİFAKI’NIN TBMM’DE ÇOK GÜÇLÜ BİR TEMSİL İMKANINA KAVUŞMASI: Birinci hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de çok yüksek bir oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. İkinci hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili sayısıyla siyasal destek seviyesini ençoklaştırmak, yıllardır layık olduğumuz hakkımızı milli iradenin oluruyla almaktır. Nihai gayemiz, Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır.