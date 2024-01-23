Bahçeli: İstanbul'u CHP'den kurtarmak fetih namusudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli yaptığı açıklamada “İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerden kurtarmak fetih namusudur” ifadelerini kullandı. Bahçeli, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Tunceli’ yerine ‘Dersim’ demesine de tepki gösterdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine yerel yönetim kanalı ile baraj oluşturanlar kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, iş ve dış bütün mihraklar 31 Mart'ta hiç unutamayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem aydınlatacaktır.

Çok şükür adaylarımız şimdiden milletimizin takdirini kazanmıştır. İnandık başarmak için yola çıktık. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak. İstanbul Büyükçekmece belediyesinde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahbi tarafından telin edilmiştir. Bu köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir.

CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir hususu hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Olan tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerden kurtarmak fetih namusudur. Ankara'da demlenip Kandil'de dökülen CHP gidecek ve huzur gelecektir.”

İLK MİTİNG TARİHİ BELLİ OLDU

“MHP hiçbir kara propagandaya eyvallah etmeyecektir. 31 Mart seçimlerine hazırlık amacıyla ilk açık hava toplantımızı Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin temasıyla Misak-i Milli'nin ilan edilişinin 104. yılında yani 28 Ocak'ta Mersin'de yapma kararı aldığımızı aziz milletimizle ve bu kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.”