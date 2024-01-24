CHP'de kritik PM'nin toplanacağı tarih belli oldu. Genel Merkeze girişler yasaklandı

CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 26 Ocak cuma günü toplanacak.

YAPILACAK TOPLANTIDA KALAN BELEDİYE BAŞKANLARI DA AÇIKLANACAK

CHP, 622 belediye başkan adayını açıklarken, aralarında İzmir ve Antalya'nın da olduğu yaklaşık 700 belediye başkan adayı için de anket ve temayül yoklaması çalışmalarını bitirdi.

Anket ve teyamül yoklamalarının da tamamlanmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 26 Ocak cuma saat 13.00'te toplanacak. MYK toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında PM toplantısı gerçekleştirilecek.

Yapılacak toplantıda kalan seçim çevrelerinin büyük çoğunluğu için adayların açıklanacağı belirtildi.

CHP GENEL MERKEZİ KAPILARINI KAPIYOR

CHP, aday belirleme çalışmaları sebebiyle yarın saat 09.00'dan itibaren 2 gün parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.