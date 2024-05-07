Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme ve Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne yapacağı ziyaret öncesi MHP Genel Başkanı Bahçeli’den mesaj geldi. Bahçeli, siyasetteki yumuşamadan memnun olduklarını söyledi. Bahçeli, “Kutuplaşma değil kucaklaşma lazım” dedi. Bahçeli bugün CHP Genel Başkanı Özel ile görüşecek.

Bahçeli ayrıca Sinan Ateş davası ile ilgili yaptığı açıklamada ise iddianamenin bir önce kabul edilip davanın başlaması gerektiğini söyledi.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Elinizi vicdanınıza koy desek koyacak yer bulamayacak kimi insanların elbette bizi anlamasını beklemiyor, böylesi bir hayale kapılmıyoruz. Çıkarlarına ters düşenleri yollarına taş koyanları, rüzgarları kesenleri 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıyor biliyor ibretle takip ediyoruz. Takdiri ve teveccühü milletten rahmet magrifet ve rızayı Allah'tan diliyoruz. Bazen yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz. Ancak buna dikkatle yaklaşıyoruz. Aslında sırtımızı sıvazlarken bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz. Olgunlaşmak demek hiçbir şeye şaşırmamak demektir. Geldiğimiz bu aşamada gördüğümüz şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor. Fırsatını buldukları anda kavramların içini boşaltan değerleri çarpıtan anarşi mekaniğini çalıştıran istismar çarkını çeviren odakların bayağı dayatmaları sıradanlaşmakla kalmamış hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek boyutlara gelmiştir.

1 Mayısta yalnızca görevini yapan ve sağduyulu tavrı sebebiyle Türk polisine düşmanca saldıranlar nefretle muamele edenler biliniz ki Haçlı kalıntısı düşman bakiyesidir! 1 Mayıs emekçi ve dayanışma gününü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır. Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir.

Türkiye'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ile ilgili açılan davaya müdahil olması önemli bir adımdır. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail ile ticaretin durdurulması da yerinde bir karardır. "

"SİYASETİN YUMUŞAMASINDAN MEMNUNUZ"

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir."

"KAVALA'NIN YENİDEN YARGILANMASIYLA İLGİLİ SİPARİŞ SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR"

"Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım. Özel, kara propogandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim?"

"KİMİN ELİNDE BELGE VARSA MAHKEME SUNMALI"

"MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz."