Bahçeli: Taksiciyi öldüren cani vatandaşlıktan çıkarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim öncesi Manisa’da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Bahçeli yaptığı konuşmada İzmir'de bir taksicinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya da tepki gösterdi. Bahçeli, yakalanan katil zanlısının vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli’nin konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Kalleşliğe bile taş çıkartacak namertlikte vuruldu ve hayattan kopartıldı. DEM’ci ve bölücü bu caninin cinayetten hemen sonra herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Taksi şoförümüze Allahtan rahmetler niyaz ediyorum. Türkiye’nin huzurunu kaçırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini kundaklamak için afal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız. Teröristler uç örgütleri bozguncular casuslar iç ve dış ihanet cephesi, yeminli Türkiye düşmanları, fitne ve fesat üretimi yapan namus yoksunları kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten birbirimize sarılmaktan birbrimizin can evi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe teslim olmayacağız. Tüm insanlarımızın hayatına kasteden hainlerin bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir. Taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması hayat boyunca rezil ve rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir"