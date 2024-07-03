Bahçeli tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapt.

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Ay yıldızlı formayı onurla taşıyan oyuncularımıza ve teknik heyete başarılar diliyorum. Çok şükür Milli Takımımız bizi gururlandırıyor, duygulandırıyor, hepsine helal olsun. İnanıyorum ki A Milli Futbol Takımımız bu şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek tarihe geçecek ve Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşacaktır. Allah yardımcıları olsun, yolları açık olsun, Avrupa Şampiyonluğu da Türkiye'nin olsun."