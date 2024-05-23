Bahçeli Ülkü Ocakları ile buluşacak

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli Ülkü Ocakları ile buluşacak

Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanları ile bir araya geleceği kampın, 24-26 Mayıs'ta Kızılcahamam'da düzenleneceği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geleneksel Kızılcahamam kampları çerçevesinde bu hafta Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek.

KAMP NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Türk gençliğinin çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetişmesi ve gelişimi konusunda yapılan bu kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da düzenlenecek.

KAMPTA NELER YAPILACAK?

Genel Başkan Bahçeli'nin açılış konuşmasını yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimler tarafından bilgilendirmeler yapılacak. Program, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Katılımcılara Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren konular hakkında kapsamlı sunumlar yapılacak.

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