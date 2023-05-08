Bahçeli üyelikten istifa ettikten sonra Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor

Beşiktaşlılar sevinçten yerinde duramıyor. Sosyal medya yine bombayı patlattı. Bahçeli'nin istifası sonrası Beşiktaş hiçbir maçını kaybetmedi.

Bahçeli üyelikten istifa ettikten sonra Beşiktaş 12 maçtır yenilmiyor

Editör: Fatma Demirkaya

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifası sonrasında Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yarışda iddialı konuma geldi.

Bahçeli'nin istifasının ardından 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'ta taraftarlar sosyal medyada bombayı patlattı.

Kemalist Metin adlı kullanıcının Bahçeli mesajı binlerce kez paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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BAHÇELİ ANTALYASPOR MAÇI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da aynı tepkilerin sürmesi üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Atılan sloganların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Kulüp Başkanlarına çağrıd​​​​​​​a bulunan Bahçeli, “Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir.” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

*Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

*Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşikt​​​​​​​aş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.

*Sayın Genel ​​​​​​​Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN BAHÇELİ SONRASI MAÇLARI:

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