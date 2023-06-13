Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na "özür" çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nu hedef alarak "Maalesef ülkemizin önemli sorunlarından biri muhalefet anlayışıdır. Kaynayan kazanları kapak tumasa da bu bizim meselemiz değildir. Üzüntümüz CHP Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış olmasıdır. Köylülerimizi aşağılamak çok ağır saldırıdır. Derhal özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna dedim. Milletvekilliği kapanlar doğrudan kendi evine gitti." dedi.

Bahçeli'nin konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Bizleri alnı açık, başı dik ve müşerrif bir vicdan eşliğinde kavuşturan rabbime şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. TBMM üyeleri olarak namus ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz için bağlayıcıdır.

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Sert gerilimler ve gergin bekleyişler ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir.

"TÜRKİYEMİZ AYAK BAĞLARINDAN KURTULMUŞTUR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muntazam avantajları siyaset kültürümüze bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, huzur ve istikrara pranga vuran mahzurları giderilmiş, Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.

Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağlamıştır. Milletin sözü üstüne söz, iradesinin üstünde bir irade olamayacaktır. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti 14 ve 28 Mayıs'ta dosta güven, düşmana korku salmıştır.

"10,7 OY ORANIYLA ŞEYTANİ PLANLARI YOK ETTİK"

İstismar ve ihanet masasına oturanlar yıkılmış, viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya kürek çekmiş ancak sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.

MHP yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etmiş, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. Partimiz 50 milletvekiliyle Türk siyasetinde kilit haline gelmiştir. Yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Her şartta daha fazlasına talip olmalıyız. 4 Eylül 2021'den itibaren 2023 seçimine hazırlandık. Bu kadar haksızlığa uğrayan ikinci bir partiden asla bahsedilemez. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri idrakin içindedir.

MHP, nadide bir siyaset ekolüdür. Tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak taşıdığımız kutsal emaneti en güvenli ve gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de her birimizin gayesi olmalıdır. Tarlası sırtında dolaşanlar, yağmur yağsa da ıslanmayanlar için fikir mücadelesi diye bir şey yoktur. Bu kategoride olanlar sadece aymaz, çıkarcı değil aynı zamanda yüreksizdir.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş velakin yediği ayazı da hiç unutmamış, hiç unutmayacaktır. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan siyasetin guguk kuşları seçimin hemen ardından sırt dönmüştür.

Bir zamanlar aramızda bulunanların davamız üzerinden siyaset yapmaları aciziyettir. Zalim projelerin arasından sıyrılarak bugün MHP TBMM'de temsil edilmeye devam etmektedir. MHP'siz bir siyaset mühendisliğini Türk milleti elini tersiyle itmiştir. Seçimler küresel siyasetin ana gündemi olmuştur. Cumhur varlığını korumuş, Türkiye'nin yüzüncü yılı demokrasiyle taçlanmıştır. Ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler, dağıla dağıla gitmiştir.

"BOYALI MEDYANIN KİRLİ MANŞETLERİNİ YENDİK"

Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik. Kiralık anket şirketlerinin kirli yalanlarını ezip geçtik. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler hiç oralı olmadık, karanlık gecede hilal olup parladık. Onlar bizi tanımıyor fakat biz menfur niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını daha iyi biliyoruz. Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha oyalansınlar, varsın biraz daha kendilerini kandırsınlar. Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

Çevremizde kriz ve çatışma egemendir. AB ülkeleri rahat değildir. ABD ve AB'de fazilerin tırmanışı enflasyona kalıcı çözüm getirememiştir. Hukukun güçlülüğü değil güçlünün hukuku maalesef kıtaları dolaşmaktadır. Türkiye böyle bir alacakaranlıkta önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın gayretindedir. Artık seçim gündemi geride kalmıştır, söylenen söylenmiştir. Meydanların sıcaklığını siyasetin uzlaşma masasına taşımamak lazımdır. Siyaseti kör dönüşüne çevirmektren uzaklamalıyız. Türk milleti tek ses, tek yürek olduktan sonra zulmün feriştahı gelse gerçeği yalnızca hezimet ve hüsrandır.

“KILIÇDAROĞLU DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR”

Türkiye kavga yerine kucaklaşmayla önümüzdeki yüzyılı lehine çevirecektir. Maalesef ülkemizin önemli sorunlarından biri muhalefet anlayışıdır. Kaynayan kazanları kapak tumasa da bu bizim meselemiz değildir. Üzüntümüz CHP Genel Başkanı'nın hala milletimizin mesajını algılayamamış olmasıdır. Köylülerimizi aşağılamak çok ağır saldırıdır. Derhal özür dilemelidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna dedim. Milletvekilliği kapanlar doğrudan kendi evine gitti.

İMAMOĞLU'NA VE YAVAŞ AÇIKLAMASI

14 Mayıs akşamı iki belediye başkanı, kazandık diyorlardı. Dolduruşa geldiler, itibarlarını spot piyasaya düşürdüler. Kılıçdaroğlu'na dedim ki; kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin, bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

YENİ ANAYASA

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 madddelik anayasa teklif metnimiz çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. 100 maddelik anayasa teklifimiz müzakere etmek için hazırdır.

ASGARİ ÜCRET SÖZÜ VERDİ

Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor ve ülkemize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.