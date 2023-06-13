Bahçeli'den muhalefete yeni Anayasa teklifi

Devlet Bahçeli, MHP’nin ilk meclis grup toplantısında muhalefete yeni anaysa teklifinde bulundu: ‘’metnimiz müzakere etmek için hazırdır’’.

Bahçeli'den muhalefete yeni Anayasa teklifi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçimler sonrası ilk Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte, mecliste grupları bulunan partilerin grup toplantıları başladı. Bu kapsamda konuşan ilk lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli, yeni anayasa tartışmaları ekseninde konuşurken, grup kürsüsünden muhalefete seslendi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN "OLUMLU VE YAPICI YAKLAŞIM" ÇAĞRISI

"Dileğim muhalefet partilerinin girdikleri tünelden, düştükleri türbülanstan bir an evvel çıkmalarıdır. Muhalefet partilerinin kaynayan kazanı kapak tutmasa da bu bizim meselemiz değildir.

Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemizdir. Üzüntümüz CHP Genel Başkanı'nın halen milletimizin mesajını anlayamamış olmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna saman doldurur postuna dedim.

CHP üzerinden 40'a yakın vekili kapan doğrudan evine gitti. Kiminle gezdiğinize, arkadaşlık ettiğinize dikkat edin dedim. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının en azından yeni bir anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşımları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz müzakere etmek için hazırdır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MESAJI VERDİ

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunda da konuşan Bahçeli, "Asgari ücretle geçinenlerin, emeklilerin, memurların ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

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