Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam

MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci tur çalışmaları için Erdoğan’la birlikte gittiği Adıyaman’da “Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul’un fethinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir Cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksin.” dedi.

Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakı ortağı Erdoğan’la birlikte seçim çalışmaları kapsamında depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Adıyaman'da ziyarette bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin burada kullandığı “Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul’un fethinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir Cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksin.” ifadeleri dikkat çekti.

bahceli.jpg

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur. Şu an Seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında gerçekleşmiştir, 2. aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. İlk aşamada Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.

Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul’un fethinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir Cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksin.

İlgili Haberler
Erdoğan ikinci tur çalışmalarına hızlı başladı: Bölücü örgüt, FETÖ, tefeci, LGBT'ci, emperyalist…
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti