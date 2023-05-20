Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakı ortağı Erdoğan’la birlikte seçim çalışmaları kapsamında depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Adıyaman'da ziyarette bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin burada kullandığı “Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul’un fethinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir Cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksin.” ifadeleri dikkat çekti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

102 günde bu felaketten çıkan başka ülke yoktur. Şu an Seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında gerçekleşmiştir, 2. aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. İlk aşamada Cumhur İttifakı yüksek bir başarı elde etmiştir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. 28 Mayıs'ta iki aday var ama milletimizin gönlündeki aday Erdoğan'dır. Bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.

Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul’un fethinde Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni bir Cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksin.