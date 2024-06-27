Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme kamerada. Çevredeki vatandaşlar kıl payı kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bahçelievler'de 4 katlı binadaki çökme kamerada. Çevredeki vatandaşlar kıl payı kurtuldu

İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki 4 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yer alan bir binada bugün sabah saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1980 yılında inşa edilen ve Yadigar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bina, saat 04.45 sularında çöktü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil yardım ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresinde bulunan diğer yapılar tedbir amaçlı boşaltıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede yaşayanlar, çökme anında büyük bir gürültü duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını ifade etti. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde ise çevre sakinlerinin çökmeden kaçış anları yer aldı.

Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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