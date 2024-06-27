Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor

Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor.

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