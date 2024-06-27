İstanbul’da büyük bir sesle uyandılar! Olay yerine çok sayıda ekip geldi

Binanın 1980 yılında inşa edildiği ve çöken binanın çevresindeki binaların tedbir amaçlı boşaltıldığı ifade edildi.

Binanın Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunduğu ve sebebi bilinmeyen nedenlerle çöktüğü bildirildi. AFAD ekipleri bina enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi.

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”