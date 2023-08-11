Bahçeli'nin ardından MHP'den İYİ Parti'ye bir çağrı daha

Yerel seçim öncesinde İYİ Parti'ye ittifak çağrısı yağan Devlet Bahçeli'nin ardından MHP'den bir çağrı da İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

Bahçeli'nin ardından MHP'den İYİ Parti'ye bir çağrı daha

MHP lideri Devlet Bahçeli, CNN Türk yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığı ile İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak olma çağrısı yapmıştı.

"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" sözleri ile İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Bahçeli'nin ardından bir ittifak çağrısı da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

CNN TÜRK'ten Göksu Öngören Özgür'e açıklamalarda bulunan Yönter, Bahçeli'nin Ağustos 2019'da 'Buluşma yerimiz zillet değil, millet' ifadesini hatırlattı.

Yönter, "Kucaklaşmadan bahsetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı'na 'eve dön' çağrısı yapmıştı. Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, 'Çağırdık dönmediniz. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

"KOMŞULUK HUKUKUNDA AYRILIK YOKTUR"

"Ülke hayrına Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanan Yönter, şöyle devam etti:

Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım.

Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır.

26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor.

Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama Genel Başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır.

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