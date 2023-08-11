Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?

MHP’li Bahçeli küfür hakaretler yağdırdığı İYİ Parti’ye çağrı yaptı. Balgat plazasının patronu olan Bahçeli çağrısında İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı’na davet etti.

Ülkücülerin efsane lideri Türkeş’in sağlığında başka partilere giden Ülkücülere “bozkurtlar yuvaya dönün” çağrılarını yaptığını biliyoruz.

Sanırım Balgat plazasının patronu, Türkeş Bey’e özeniyor.

Lakin orada Ülkücülerin efsanevi lideri Türkeş hakaret ettiklerine değil başka partilere gitmiş Ülküdaşlarına seslenmişti.

Burada Balgat plazasının patronu, hakaret küfür yağdırdığı İYİ Parti’ye çağrı yapıyor.

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Peki, İYİ Parti bu çağrı sonrasında ne yapmalı veya ne yapacaktır?

Bazı muhalif Milliyetçilerin heyecana kapıldığını görüyorum.

Bu muhalif Milliyetçiler, “Bahçeli, Saray’dan ayrılsın İYİ Parti+ MHP+ Zafer Partisi İttifak yapsın” çağrısını yapıyorlar.

Bu çağrıyı yapanlar maalesef hayal görüyorlar.

Bahçeli’nin Saray’dan ayrılması imkânsıza yakındır.

İYİ Parti, CHP’deki değişime göre Millet İttifakı’yla yerel seçimlere gidip gitmeyeceğini karar vermelidir veya verecektir.

CHP’deki lider değişimi İYİ Parti için de önemlidir. Çünkü Kemal Bey değişmezse CHP’yi yerel seçimlerde dibe çektiği gibi onunla beraber hareket eden partiler de dibi boylayacaktır.

Kemal Bey, işin vahametinin ya farkında değil ya da koltuğu koruma arzusu daha çok ağır basıyor.

CHP’de lider değişimi olursa İYİ Parti İttifak’ta kalmalıdır.

Lider değişimi olmazsa İYİ Parti tek başına seçimlere girmelidir.

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Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti’nin cevabı asla olmalıdır!

Çünkü İYİ Parti zaten kentli Milliyetçi muhalif seçmenin tabanını oluşturduğu partidir.

Bu bakımdan Meral Hanım’ın şu sözleri çok doğrudur:

“Ben Saray’a gitsem bile çaycım bile gitmez!”

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CHP’deki lider değişimi ise İmamoğlu’nun Tunceli ziyareti öncesi ve sonrası olarak değerlendiriliyor.

Öncesinde Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kılıçları bilemişti…

Sonrasında barış havası CHP’de egemen oldu.

Tunceli sonrasındaki senaryonun şu şekilde olduğu dile getiriliyor:

İmamoğlu, İBB Başkanı olacak Özgür Özel CHP Genel Başkanı olacak.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e CHP koltuğunu teslim edebilir.

İmamoğlu ise bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İttifak’ın adayı olabilir.

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Bu senaryo gerçek olursa zaten yukarıda yazdığım CHP’de değişim olursa, “İYİ Parti İttifak’ta kalmalıdır” yorumum gerçekleşmiş olur.

Zaten İmamoğlu arasının hep iyi olduğu hiç bozulmadığı Meral Hanım’ı İttifak’ta kalmaya ikna eder.

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Velhasılkelam İYİ Parti’nin ilerleyen günlerde İttifak’ta kalıp kalmayacağı veya 26 Ağustos’ta İttifak’tan ayrılsa bile geri dönüp dönmeyeceği CHP’deki olası lider değişiminin olup olmayacağına bağlıdır.