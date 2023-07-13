Bahçeli’ye, emekli öğretmen mesajı...

Tayyip Erdoğan’ın ani bir kararla, İsveç’in NATO’ya alınması konusunda Türkiye’nin itirazlarını kaldırması, ABD Başkanı Biden’ın “İlişkilerimizde yeni bir dönem başlayacak” diyerek kendisine teşekkür etmesi, bence hayırlı gelişmeler değildir. ABD Başkanı, teşekkür ediyorsa, mutlaka ciddi tavizler verilmiş demektir... İsveç, Türkiye’nin AB’ye girmesini destekleyecekmiş! Desteklese ne olur? ABD de destekliyor ama hiçbir sonuç yok!

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Türkiye’de ise depremzedelerden sonra ülke çapında emekliler de can derdine düştü! Yani ne NATO toplantısını, ne de ABD’nin Ukrayna’ya vereceği misket bombasını düşünecek durumdalar...

En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılırken, emeklilere, “kök maaşa yüzde 25 zam yaptık” denildi! Daha önce emeklilerin çoğu, primine ve prim gününe bakılmaksızın 7500 lira maaşta eşitlenmişti!

5 bin lira alana da 7500, 7449 lira alana da 7500 verilmişti.

“Yüzde 25 daha zam yapılmışsa, 9325 lira olur” diye hesaplanıyordu ama “kök maaş” ile 7500’den önceki net maaşın kastedildiği anlaşıldı!

Çalışan memura ise yüzde 17,55’lik zammın yanında seyyanen net 8 bin 77 liralık zam da yapıldı.

Sadece seyyanen zam miktarı bile milyonlarca emeklinin maaşından fazla!

Peki, emekliler enflasyondan etkilenmiyor mu? Yoksa yaşlıları yok etmeyi hedefleyen küreselci politikalar mı uygulanıyor? Yani emekli açlıktan ölsün mü veya varsa çoluğuna çocuğuna muhtaç mı olsun isteniyor?

Öyle ya, gerçek enflasyon yüzde yüzün üzerinde...

Bu nasıl bir adalettir, bu nasıl bir hükümet etmedir, bu nasıl bir skandaldır?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık konuşmasında “Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevinin başındadır. Biz de bu gayenin sonuna kadar yanındayız. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz” dedikten sonra şunları söyledi:

“1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55’lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır.

Gönül isterdi ki, bu maaş yükselişi daha fazla olsun.

Ancak bütçe imkânları bellidir, Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur:

İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.

İkinci olarak, Perakende Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.

Enflasyondaki düşüşe eşzamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması satın alma gücünü nispeten koruyacaktır.”

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Emekliler, Bahçeli’nin, bu sözlerinin gereğini Meclis’te yapmasını istiyor. Mesela telefonla arayan, emekli öğretmen Atilla Özdemir, şöyle diyor:

“Sayın Bahçeli, emeklilere yapılan haksızlığı zamanında görmüş ve düzenleme Meclis’ten geçmeden önce gündeme getirmiştir. Memur ve emekli maaşlarındaki yasal düzenlemenin görüşülmesi de ertelenmiş durumdadır. Öyleyse MHP grubu, Sayın Bahçeli’nin beklenti ve taleplerini, bir önergeyle Meclis’in onayına sunmalıdır ki kim emekliye yapılan vahim haksızlığı düzeltmeye çalışıyor, kim karşı çıkıyor herkes görsün... Yoksa bu, sadece beklenti olarak kalır.”

NOT: Atilla Özdemir, benim de mezun olduğum Antakya Lisesi’nin çok değerli hocalarından biriydi. Talebinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletilmesini istedi. Mağdur edilen milyonlarca emeklinin talebi de kendilerine yapılan haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesi yönünde...