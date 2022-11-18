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Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki büfe ve kafeler yıkıldı

İstanbul Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde, okulun karşılıklı iki binasını ayıran ve aslında halka açık olan yoldaki büfeler ve kafelerin oturma alanları, bugün sabah saatlerinde yıkıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:46
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Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde yıkım: Büfe ve kafelere zabıtalar müdahale etti

Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki büfe ve kafeler yıkıldı
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Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünün sınırları içinde yıkım çalışması yaptı. 

Halka açık olan yoldaki büfeler ve kafelerin oturma alanları, sabah saatlerinde yıkıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki ana kampüsü yakınındaki Yalı Çıkmazı Sokak'taki çok sayıda bulunan büfe ve kafelere zabıtalar müdahale etti. 

Ayrıca Toplumsal'a ulaşan mağdur esnaflar, belediyenin dükkanlarını kendilerine bir ihtarname göndermeden yıktığını söylediler.

Sabah yıkım haberiyle uyandıklarını söyleyen esnaflar, aceleyle işyerlerinin olduğu bölgeye gittiklerinde dükkanlarını yıkılmış gördüler.

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Sedat
18.11.2022 16:00
İyi yapmışlar herkes kanunlara kurallara uymak zorunda.  
 
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