Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki büfe ve kafeler yıkıldı

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünün sınırları içinde yıkım çalışması yaptı.

Halka açık olan yoldaki büfeler ve kafelerin oturma alanları, sabah saatlerinde yıkıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki ana kampüsü yakınındaki Yalı Çıkmazı Sokak'taki çok sayıda bulunan büfe ve kafelere zabıtalar müdahale etti.

Ayrıca Toplumsal'a ulaşan mağdur esnaflar, belediyenin dükkanlarını kendilerine bir ihtarname göndermeden yıktığını söylediler.

Sabah yıkım haberiyle uyandıklarını söyleyen esnaflar, aceleyle işyerlerinin olduğu bölgeye gittiklerinde dükkanlarını yıkılmış gördüler.