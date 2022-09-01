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  • Tokatköy'deki dram devam ediyor. Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı vatandaşlar evlerinden çıkartıldı

Tokatköy'deki dram devam ediyor. Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı vatandaşlar evlerinden çıkartıldı

Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen mahalleyi polis ablukaya aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen polis bazı evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, ev halkını sokağa çıkardı. Yıkım esnasında olaylar çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 13:42
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Tokatköy'deki dram devam ediyor. Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı vatandaşlar evlerinden çıkartıldı

Tokatköy'deki dram devam ediyor. Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı vatandaşlar evlerinden çıkartıldı
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Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada yaşayanlarla yıkım ekibi arasında gerginlik çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen polis bazı evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, ev halkını sokağa çıkardı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı. Yıkıma engel olmak isteyenlerin bazıları çatıya çıkarken bazıları ise polise taş ve tahta parçaları attı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli yola barikatlar kurarak ekiplerin gelmesini engellemeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri ile yola barikat kuranlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu.

YIKILACAK BİNANIN ÇATISINA ÇIKTILAR

Çevik kuvvet ekipleri yıkım olacak binadan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine binada yaşayanlar ve bazı mahalleli binanın çatısına çıktı. Görevliler ve polis ekipleri uzun süre çatıya çıkanları aşağıya inmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bina bahçesindekiler ise çevik kuvvet polisine taş ve tahta parçaları attı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla atılanlardan korunmaya çalıştı. Bu sırada yoldaki bir grupta polisin yola açtığı barikatı kaldırmaya çalışınca gerginlik arttı. Polis binaya girerek kendilerine direnenleri gözaltına alarak çevik kuvvet otobüsüne bindirdi. Çatıya çıkanlar da aşağıya indirildi. Bina yıkıldı.

“MAHKEMELİK OLDUĞU İÇİN BİZ DE DİRENDİK”

Yıkıma engel olmaya çalışan Furkan Akyıldız "Dolu evi yıkmaya çalıştılar. Bu insanlar nereye gidecekler." dedi. Murat Akyıldız "Evi boşaltmak istemedik. İçinde yaşayanlar var. Hasta çocuklar var. Mahkemelik olduğu için biz de direndik. Uygunsuz bir şekilde yıkım yapılıyor" diye konuştu.

DHA

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İşin gerçeği bu kavga rantı paylaşmamaktan
1.09.2022 14:04
Damlara çıkanlarda devletin malına bir zamanlar çöküp ev yapanlar şimdi çökme sırası devlette devletin yasalarına saygılı vatandaşlar devlet arazisine çökme yöntemiyle ev bark sahibi olamamıştır  
 
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