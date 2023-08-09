Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli uyuşturucu yaparken yakalandı

Aksaray’da bahçesinde kenevir yetiştirip esrara çevirerek uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

KAYNAK: İHA
Bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli uyuşturucu yaparken yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliğini ve adresini belirledikleri E.K. isimli şahsı takibe aldı.

2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelinin müstakil ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, bahçede yapılan aramada 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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