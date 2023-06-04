Bahçesine koyduğu kamera başına dert oldu

Kanada'da arazisine kurduğu kameranın kayıtlarını izleyen bir kadın hayatının şokunu yaşadı.

Bahçesine koyduğu kamera başına dert oldu

Medyaradar’ın haberine göre, Kanada’da yaşayan Corinea Stanhope, kendi arazisinde ölü bir geyik bulduktan sonra onun ne tür yırtıcıları çekeceğini merak ederek koyduğu kamera ile kayıt yapmaya başladı.

Kadın, kaydettiği görüntüleri incelediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Görüntülerde, üstsüz iki kadının geyik leşini yediği görülüyordu.

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Kayıtlarda, ölü geyiğin üzerine çömelmiş, bakımsız ve solgun saçlı yarı çıplak iki kadın olduğu görüldü. Evinden iki dakikalık mesafede kurduğu kameranın kayıtlarında gördükleri karşısında şoka uğrayan Corinea, at beslediği için hayvanları adına tedirgin olduğunu söyledi.

"BİRİSİ TOYNAĞI AĞZINA GÖTÜRDÜ"

Corinea, "Gün batımından on dakika sonra geldiler. Peruk takmışlar gibiydi ve dağınık bir görüntüleri vardı. Birinin peruğunun altında sarı saçları var gibiydi. Fotoğraflardan anlayamazsınız ama kadınlardan biri toynağı tam ağzına götürdü. Onu öpüyor muydu, yoksa yiyor muydu bilmiyorum ama çürüme aşamasındaki bir leşe bu kadar yakın temas kurması mide bulandırıcı. Belki saygılarını sunuyorlardı ama yarı çıplaklardı" ifadelerini kullandı.

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