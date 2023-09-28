Bahçeye uçan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak can verdi, 5 kişi yaralandı

Kaza, E-5 karayolu Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil narenciye bahçesine uçtu.

Kaza sonrası araç alev aldı, araçtaki 5 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Araçta bulunan Z.G. (42) isimli kadın yanan araçta can verdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.