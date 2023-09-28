Bahçeye uçan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak can verdi, 5 kişi yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şarampole uçan otomobil alev alarak yandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bahçeye uçan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak can verdi, 5 kişi yaralandı

Kaza, E-5 karayolu Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil narenciye bahçesine uçtu.

Kaza sonrası araç alev aldı, araçtaki 5 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Araçta bulunan Z.G. (42) isimli kadın yanan araçta can verdi.

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Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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