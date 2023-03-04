﻿Verstappen Bahreyn Grand Prix'inde pole pozisyonunu kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

POLE POZİSYONUNUN SAHİBİ OLDU

Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.708 saniyelik derece elde eden son şampiyon Verstappen, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 0.138 saniye gerisinde ikinciliği, pisti liderden 0.292 saniye yavaş turlayan Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

Bahreyn'de 57 turluk yarış yarın saat 18.00'de koşulacak.