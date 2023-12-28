Bak şu kaçana. İstanbul'da yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde ateş ederek yaraladıktan sonra akülü arabası ile kaçtı

Kaynak: DHA
Bak şu kaçana. İstanbul'da yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde ateş ederek yaraladıktan sonra akülü arabası ile kaçtı
İstanbul Fatih'te yürüme engelli bulunan bir kişi, eski eşini evinin önünde ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı.

Olay, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Ali Gülerli adlı yürüme engeli bulunan şahıs ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı. Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne gitti ve ikili tartışmaya başladı.

2 YERİNDEN YARALANDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Ali Gülerli eski eşine silahla 2 kez ateş etti. Kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Saldırı sonucu Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı.

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SALDIRGANIN KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bölgedeki kişilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak engelli saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırganın akülü aracıyla kaçışı bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bölge sakini Gülsen Sayar, "Aralarında bir husumet varmış sanırım. Ben sadece iki el silah sesi duydum. Kadın hastaneye kaldırıldı, dün akşam yoğun bakımdaydı. 24 saatlik bir tehlikeli süreç vardı" dedi.

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